اليمن... وفاة إمام مسجد متأثرا بإصابته في عدن

وتشهد محافظة عدن اغتيالات تستهدف أئمة المساجد السلفيين، حيث لقي 6 أئمة مصرعهم خلال أربعة أشهر، آخرهم الشيخ أيمن بايمين نائب إمام مسجد العادل في منطقة إنماء بالمنصورة، الذي اغتيل في 13 يناير الجاري.
في سياق متصل، هاجم مسلحو جماعة "أنصار الله" مواقع لقوات الجيش اليمني، المدعومة بـ"التحالف العربي"، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى من الجيش.
قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، إن "مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف"، مؤكدا أن الهجوم "أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني كما تم أسر عسكريين من قوات الجيش".
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