اليمن... وفاة إمام مسجد متأثرا بإصابته في عدن

توفي رجل دين سلفي، مساء أمس الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، متأثرًا بإصابته برصاص مسلحين في محافظة عدن جنوب اليمن.

© AP Photo/ Hadi Mizban الحرب في اليمن: حظ "أبرامز" هو الأسوأ

عدن — سبوتنيك . وقال مصدر طبي في محافظة عدن لـ"سبوتنيك":إن "الشيخ عارف الصبيحي وهو إمام مسجد الرحمة في مديرية المنصورة، توفي مساء الأربعاء 24 يناير/ كانون الثاني، جراء إصابته البليغة التي تعرض لها بإطلاق مسلحين يستقلان دراجة نارية الرصاص عليه أثناء مغادرته مكتباً يملكه في منطقة بلوك 4 بالمديرية".

وتشهد محافظة عدن اغتيالات تستهدف أئمة المساجد السلفيين، حيث لقي 6 أئمة مصرعهم خلال أربعة أشهر، آخرهم الشيخ أيمن بايمين نائب إمام مسجد العادل في منطقة إنماء بالمنصورة، الذي اغتيل في 13 يناير الجاري.

في سياق متصل، هاجم مسلحو جماعة "أنصار الله" مواقع لقوات الجيش اليمني، المدعومة بـ"التحالف العربي"، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى من الجيش.

قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأربعاء، إن "مسلحي أنصار الله هاجموا مواقع لقوات الجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف"، مؤكدا أن الهجوم "أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني كما تم أسر عسكريين من قوات الجيش".