اليونيسف تطالب أطراف النزاع في ليبيا بالتزام القانون الدولي

ثلاثة أطفال على الأقل من بين 35 شخصا قتلوا ليلة الثلاثاء الماضي في تفجير سيارتين مفخختين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا وقد أصيب نحو 60 شخصا، من بينهم أطفال، جراء الانفجارين.
وأضاف الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا "أنه من المروع تلقي تقارير تفيد بأن أطفالا كانوا من بين ضحايا تفجير السيارتين بالأمس في بنغازي"، مضيفاً "من غير المقبول إطلاقاً استهداف الأطفال وتعرضهم للهجمات، سواء من خلال أسلحة عشوائية تؤدي إلى إصابات جماعية أو بأي وسيلة أخرى".
وطالبت اليونيسف "جميع أطراف النزاع في ليبيا أن يفوا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدّولي وحماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ووضع حد لهذا النوع من الترويع".
يذكر أن تفجيراً بواسطة سيارتين مفخختين وقع أول أمس الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير2018 في بنغازي تزامن مع خروج المصلين من مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في المدينة، ووصل عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 34 قتيلا و87 جريحا.
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