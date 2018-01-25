اليونيسف تطالب أطراف النزاع في ليبيا بالتزام القانون الدولي

أعلن الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبدالرحمن غندور، إنه من المروع تلقي تقارير تفيد بسقوط عدداً من الضحايا الأطفال، في تفجير السيارتين الملغومتين الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي 23 يناير/كانون الثاني /2018 في منطقة السلماني بمدينة بنغازي شرق البلاد ، مشيراً إلى أنه يجب على جميع أطراف النزاع أن يفوا بالتزاماتهم أمام العالم.

© AFP 2018/ Abdullah Doma البرلمان الليبي يبحث قرار إيطاليا زيادة عدد قواتها في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وقال غندور في بيان صحفي، أمس الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، نشر على موقع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:

ثلاثة أطفال على الأقل من بين 35 شخصا قتلوا ليلة الثلاثاء الماضي في تفجير سيارتين مفخختين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا وقد أصيب نحو 60 شخصا، من بينهم أطفال، جراء الانفجارين.

وأضاف الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا "أنه من المروع تلقي تقارير تفيد بأن أطفالا كانوا من بين ضحايا تفجير السيارتين بالأمس في بنغازي"، مضيفاً "من غير المقبول إطلاقاً استهداف الأطفال وتعرضهم للهجمات، سواء من خلال أسلحة عشوائية تؤدي إلى إصابات جماعية أو بأي وسيلة أخرى".

وطالبت اليونيسف "جميع أطراف النزاع في ليبيا أن يفوا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدّولي وحماية جميع المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ووضع حد لهذا النوع من الترويع".

يذكر أن تفجيراً بواسطة سيارتين مفخختين وقع أول أمس الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير2018 في بنغازي تزامن مع خروج المصلين من مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في المدينة، ووصل عدد ضحايا الهجوم الإرهابي إلى 34 قتيلا و87 جريحا.