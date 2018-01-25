أسر 16 جنديا تركيا في عفرين

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية ، اليوم الخميس، عن أسر 16 جنديا تركيا خلال المعارك في مدينة عفرين السورية، حيث تنفذ القوات المسلحة التركية عملية "غصن الزيتون" العسكرية.

وقال ممثل أركان وحدات حماية الشعب الكردية، أحمد شوقي، لوكالة "سبوتنيك": "إن الاشتباكات وقعت في منطقة جنديرس، وفقدت وحدات حماية الشعب الكردية أربعة أشخاص".

© AP Photo/ Anatolia, Kenan Gurbuz عفرين: إعلان إسقاط طائرة تركية

وأشار شوقي إلى انخفاض عدد الضربات الجوية التركية.

وفي وقت سابق، نشرت وحدات حماية الشعب الكردية عبر قناتها على اليوتيوب إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل الأكراد على عربة مدرعة تركية تقف فوق تل قريب. وقد أصاب الصاروخ الهدف، ما أدى إلى تشكل سحابة من الدخان فوق موقع الضربة.

وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.