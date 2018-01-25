35 قتيلا من "أنصار الله" في غارات ومعارك مع التحالف

صنعاء — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها وزارة الإعلام، أن الجيش اليمني سيطر اليوم الخميس 25 يناير/ كانون الثاني، على مناطق شمال المدينة وصولاً إلى جبل الوعش الاستراتيجي شمال غربي المدينة والذي يطل على شارعي الستين والخمسين.
ووفقاً للوكالة، فإن أكثر من 35 مسلحاً من "أنصار الله" قتلوا وأصيب العشرات جراء المعارك ونحو 17 غارة لطيران التحالف شمال وغرب المدينة.
على صعيد آخر، سقط 5 بين قتيل وجريح بغارة لطيران التحالف على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وأفاد مصدر محلي في محافظة الجوف لـ"سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بغارة سيارة في منطقة الرحوب في مديرية برط العنان، أسفرت عن مقتل 3 وإصابة شخصين.
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