عقب مغادرته "الريتز"... أمير سعودي يوجه رسالة للملك سلمان

رفع أمير سعودي رسالة عاجلة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، 28 يناير/كانون الثاني، كشف له عن ما حدث له أثناء توقيفه بفندق "الريتز كارلتون".

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE ماذا بعد "الريتز كارلتون"...موجة اعتقالات جديدة تستهدف هؤلاء

ووفقا لصحيفة " سبق " السعودية، فقد "رفع الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما وجده من عدل وإنصاف، أثناء توقيفه بفندق الريتز كارلتون".

وقال الأمير تركي بن ناصر، في خطاب رفعه للملك: "أؤكد لكم ولائي المطلق وبيعتي لكم ولولي العهد أعانه الله".

وأضاف: "سيبقى وطننا الغالي — بإذن الله — حصناً منيعاً أمام كل محاولات الحاقدين والحاسدين والعملاء كفانا الله شرهم".

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، قال إن السلطات السعودية من المرجح أن تسترد ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد.