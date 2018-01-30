تفاصيل الفيلم الروسي الذي يروج للسياحة المصرية

"ابتسم أنت في مصر" هذا هو العنوان الذي استقر عليه صناع الفيلم (المصري- الروسي) الذي يروج للسياحة المصرية.

برومو الفيلم

كشف المركز الثقافي الروسي بالقاهرة في بيان له أنه من المفترض أن يتم عرض برومو للفيلم بالمعرض الدولي للكتاب المنعقد حاليا بالقاهرة، ضمن ندوة خاصة للفيلم من المقرر عقدها يوم 9 فبراير/شباط المقبل، ويحضرها فريق الفيلم من مصر وروسيا.

كواليس تصوير فيلم ابتسم أنت في مصر pic.twitter.com/uXdBCuuBHt — sooonews (@sooonews) January 29, 2018

​ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد.





قصة الفيلم

قصة الفيلم مأخوذة عن رواية روسية تحمل نفس الاسم، للكاتبة الروسية إلينا سبربيرياكوفا، والعمل تدور أحداثه حول أربعة فتيات روسيات قررن السفر إلى مصر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

كواليس تصوير ابتسم أنت في مصر pic.twitter.com/IoiPm9R4Gf — sooonews (@sooonews) January 29, 2018

​وتدور الأحداث بين روسيا ومدينة الغردقة على البحر الأحمر، وقامت إلينا بمشاركة عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار.





أغاني الفيلم

تعاقدت الشركة المنتجة للفيلم مع المطرب المصري تعاقدت الشركة المنتجة للفيلم مع المطرب المصري نادر أبو الليف على غناء أغنية فيلم "ابتسم أنت في مصر"، وأكد خالد مهران مخرج الفيلم على أن الأغنية كلمات الشاعر السيد علي، وسوف تأتي ضمن أحداث حفلة داخل الفيلم لتتويج ملكة جمال، وهدف الأغنية تنشيط السياحة الفرعونية في مصر ومن المتوقع تصويرها بمدينة الأقصر، أو داخل ديكور مناسب بالقاهرة.

طاقم العمل

الفيلم إنتاج مصري، بمشاركة تنفيذ روسي، ومدير تصوير روسي، ويخرجه خالد مهران، الذي قال في تجربته العالمية إن هذا العمل بمثابة تبادل ثقافي وسياحي بين البلدين مصر وروسيا، وقال في تصريحات سابقة إنه استخدم إمكانيات جديدة في التصوير لم يتم استخدامها في مصر من قبل.

وأكد مهران أن فريق العمل خلف الكاميرا جميعهم من روسيا من مهندس ديكور ومدير تصوير واستايلست وماكيير وكوافير، مشيرا إلى انهم بذلوا مجهودا كبيرا حتى تخرج الصور وكأنها في حقبة التسعينات.





وأشار إلى أنه قام بتصوير مشاهد عديدة في موسكو وتحديدا في إحدى الغابات وداخل قطار وأيضا داخل حديقة عامة ومسرح باليه أثرى، وكذلك سيقوم بالتصوير في أكثر من مكان في مصر، لافتا إلى أن تنوع أماكن التصوير تعد نوعا من الترويج للمناطق السياحية في مصر وروسيا.

ويضم الفيلم العديد من الممثلين المصريين والعرب والروس، من بينهم منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، ومن الفنانات الروسيات EKATERINA KOVALCHUK وARINA VOLKOVA وMaria rivalو POPLINA GRENTS و ANASTASIYA AKATOVA.

تصوير فيلم ابتسم أنت في مصر pic.twitter.com/pC98DQIhxN — sooonews (@sooonews) January 29, 2018