صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل خشية إطلاق صواريخ من غزة

دوت صافرات الإنذار في ساعة متأخرة من الليل في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حالة من الذعر أصابت المستوطنين الإسرائيليين خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب بلداتهم ومنازلهم الواقعة على الحدود مع القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن الجيش يفحص احتمال سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في مناطق مفتوحة دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

لاحقا أضاف، أدرعي: "من خلال تحليل المعطيات ليس بالإمكان الإقرار بشكل قطعي بإطلاق صاروخ ، وحتى الآن لم يتم العثور على أدلة على الأرض ولم نحصل على معطيات تدلل على سقوط صاروخ، قواتنا تواصل أعمال التمشيط والفحص".

هذا وكان قد حمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كامل المسؤولية عن التصعيد جراء قيامها بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية.

يذكر أنه ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس وهو ما يعني اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا بين الفصائل المسلحة التي أطلقت صواريخها صوب البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية احتجاجا على إعلان ترامب.

وقام الجيش الإسرائيلي من جانبه بتوجيه ضربات جوية ومدفعية ضد مقرات تابعة للفصائل المسلحة داخل القطاع، محملا حركة حماس مسؤولية أي تصعيد.