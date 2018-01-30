الدفاع التركية تفصح عن عدد جنودها القتلى في عملية "غصن الزيتون"

أعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي أن عملية "غصن الزيتون" التي تشنها القوات التركية على منطقة عفرين شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 29 جنديا من القوات التركية، و649 ممن وصفهم بـ"الإرهابيين"، مؤكدا أن الأسلحة التي تستخدمها تركيا في العملية صناعة تركية 100 في المئة.

القاهرة — سبوتنيك . وقال جانيكلي، في كلمة أمام البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، "أؤكد لكم أنه لا توجد خسائر بشرية بين المدنيين خلال عملية عفرين، والعملية متواصلة بشكل جيد، وحصدنا خلالها أرواح 649 إرهابيا، وقتل 29 من قواتنا خلالها".

وأضاف جانيكلي "عملية غصن الزيتون تنتهي عندما يتم تطهير المنطقة تماما من الإرهاب، فبعض مقاتلي "داعش" توجهوا إلى عفرين للاشتباك مع قواتنا".

وأكد الوزير أن أنقرة على تواصل دائم مع موسكو بشأن العملية. وقال "نستمر بالاتصال الوثيق مع روسيا. إننا نشرح باستمرار أعمالنا المتصلة بعملية غصن الزيتون".

وأشار أن "الأسلحة التي تستخدمها تركيا في العملية كلها تقريبا صناعة تركية 100 بالمئة".

وقال "بعض الناس داخل تركيا تدعم الإرهابيين وينشرون افتراءاتهم وأكاذيبهم، وإننا نؤكد أن عملية غصن الزيتون ضد الإرهابيين في عفرين، وهي أيضا ضد داعميهم داخل تركيا".

وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المدعومة منه قد أطلقوا عملية "غصن الزيتون" في 20 من الشهر الجاري ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.