مقتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله"

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN حكومة بن دغر لا تزال محاصرة في القصر الرئاسي ووساطة لمغادرتها إلى الرياض

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن "وحدة القنص التابعة للجماعة قتلت اليوم، 3 جنود من الجيش السعودي خلف قرية حامضة بجازان".

وأضافت أن مدفعية مسلحي "أنصار الله" قصفت تجمعات عسكرية سعودية خلف قرية قمر في ذات القطاع، مشيرةً إلى أن المسلحين صدوا محاولة تقدم لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف باتجاه جبال عليب بقطاع نجران، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى وأعطبوا آليتين عسكريتين.