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03:25 31 يناير/ كانون الثاني 2018
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    دي ميستورا

    دي ميستورا: ممثلو هيئة المفاوضات السورية يمكنهم الانضمام إلى اللجنة الدستورية

    © REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN
    العالم العربي
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    أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بأن هيئة المفاوضات الموحدة للمعارضة السورية على الرغم من رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سوف تكون ممثلة في لجنة مناقشة الدستور السوري .

    موسكو — سبوتنيك. وقال دي ميستورا خلال مؤتمر عبر الهاتف: "الواقع هو أنني أرغب كثيرا في تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 — وهو يشير بوضوح إلى من هي المعارضة السورية. وعلى الرغم من حقيقة أنهم [هيئة المفاوضات السورية] لم يأتو إلى سوتشي، إلا أنهم سيمثلون بشكل كبير في هذه اللجنة [الدستور]".

    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، 30 يناير 2018
    © Sputnik. Michael Voskresensky
    دي ميستورا: محادثات مؤتمر سوتشي لم تكن سهلة
    وأضاف ميستورا أن معايير اختيار أعضاء اللجنة سوف يحددها بنفسه، "سأخبركم عنها قريبا جدا".

    وفي سياق متصل، أعلن دي ميستورا أن العمل على اللجنة الدستورية حول سوريا قد يكون صعبا في حال ترددت الحكومة السورية بالمشاركة.

    وقال دي ميستورا في هذا السياق للصحفيين: "أعلم أنه سيكون صعبا اذا الحكومة شعرت بعدم الرغبة بالتدخل بشكل كبير والذي قد يكون مشكلة".

    وأضاف المبعوث الخاص: "أنا أعول كثيرا على تأثير روسيا وإيران وتركيا الدول الضامنة الثلاث على تنفيذ ما يقومون بدعمه بشدة".

    هذا وانطلقت في مدينة سوتشي الروسية، يوم الثلاثاء، وبشكل رسمي، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، حيث تم الإعلان سابقا عن حضور أكثر من 1.5 ألف مشارك. ويشارك في تنظيم المؤتمر مع روسيا، إيران وتركيا بوصفهما دولتين ضامنتين مع روسيا، لاتفاقات أستانا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، وعدد من البلدان العربية وأيضا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا والعاملين في مكتبه.

    انظر أيضا:

    المشاركون في مؤتمر سوتشي يتبنون إعلانا من 12 بندا
    دي ميستورا: محادثات مؤتمر سوتشي لم تكن سهلة
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة السورية, الدستور, مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري, هيئة المفاوضات السورية, المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا, سوتشي, سوريا, روسيا
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