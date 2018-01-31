عسكري يمني: قنص 3 جنود سعوديين في جازان





وأضاف المصدر أن "جندياً سعودياً ثالثاً قُتل برصاص قناصة جماعة أنصار الله في قرية حامضة الشمالية بجازان"، لافتا إلى أن "مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات عسكرية سعودية في جبل قيس وفي موقع المحجر وخلف موقع الفريضة وفي قرية قمر بذات القطاع".





ويشن مسلحو " أنصار الله " هجمات يومية تتنوع بين عمليات قنص وقصف وكمائن بألغام وعبوات ناسفة على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، لاستعادة شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.





وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.





وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.





وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.