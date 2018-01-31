محكمة بحرينية تصدر أحكاما مشددة على 60 متهما بتشكيل جماعة إرهابية

قال حمد شاهين، رئيس النيابة البحرينية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت أحكاماً، اليوم الأربعاء، على 60 متهماً في واقعة تشكيل جماعة إرهابية؛ وعوقب اثنين من المتهمين بالإعدام، و19 آخرين بالسجن المؤبد.