"أنصار الله" تؤيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة

أعلن "رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن" محمد علي الحوثي، إنه مع العودة لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية والاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل القوى باليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر:

نطالب بوضع ضمانات دولية لبدء إعادة الإعمار ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن وجبر الضرر وإعلان عفو عام وإطلاق المعتقلين لكل طرف ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، أمس الأربعاء، إطلاق صاروخ بالستي من طراز "قاهر" على اجتماع لقيادات قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "وحدة الصواريخ استهدفت اجتماعا لقيادات في الجيش اليمني بمنطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بصاروخ باليستي نوع قاهر 2M "مداه 400 كيلو متر" والمطور عن صاروخ سام 2 للدفاع الجوي الروسي الصنع".