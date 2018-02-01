بغداد وأربيل تتفقان على فتح منافذ ومطارات إقليم كردستان

كشف النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، عن اتفاق تم بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لفتح مطارات ومنافذ الإقليم.

وأوضح حمه لـ"سبوتنيك"، أن وفد إقليم كردستان توصل مع وفد وزارة الداخلية الاتحادية، لاتفاق عقب لقاء عقد بينهما، يوم أمس الأربعاء، على فتح المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم، ويتم ذلك بعد توقيع رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، على الاتفاق.

© AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali العبادي: اعتمدنا مبدأ العدالة بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة 2018

يذكر أن المطارات والمنافذ الحدودية الواقعة في إقليم كردستان، أغلقت وأوقفت الرحلات الدولية إليها لاسيما إلى مطاري أربيل والسليمانية، بقرار حظر فرضته الحكومة العراقية الاتحادية في أواخر سبتمبر/ أيلول العام الماضي، أي بعد أيام من إجراء الإقليم استفتاء الانفصال. وحينها، ردت حكومة إقليم كردستان على قرار الحظر على مطاريها والمنافذ الحدودية، في بيان لها يوم 30سبتمبر 2017، معتبرة ً القرار عقوبة وحصار جماعي على شعب الإقليم.

وشهدت الأزمة المندلعة بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان، في الآونة الأخيرة، انفراجا وتحركات لحسم الخلافات ووضع الحلول التي بدأت بالظهور ومنها إرسال بغداد، مبلغ قدره 250 مليار دينار عراقي، إلى موظفي الصحة والتربية في الإقليم، منتصف الأسبوع الجاري.