تسجيل
13:27 02 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البرلمان اللبناني

    الإعلامية بولا يعقوبيان تعلن ترشحها للانتخابات وتدعو الحريري للانضمام إلى لائحة المجتمع المدني

    facebook/Elie Sayegh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ينوي عدد لا بأس به ممن يعملون في مجال الصحافة والإعلام في لبنان الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

    ولعل من أبرز هذه الوجوه الإعلامية، بولا يعقوبيان، التي عملت لسنين طويلة في مجال تقديم البرامج السياسية في لبنان لا سيما على شاشة "تلفزيون المستقبل" التابعة لرئيس الحكومة سعد الدين الحريري، لكن المفارقة أن يعقوبيان ستخوض غمار الانتخابات على لائحة المجتمع المدني بوجه اللائحة السياسية المدعومة من الحريري.

    وتقول يعقوبيان لـ"سبوتنيك" إنها ستكون على لائحة المجتمع المدني في بيروت الأولى أي منطقة الأشرفية الصيفي رمال مدور والمرفأ، وأن السبب الأساسي لترشحها بحسب قولها هو "الفشل الذريع الذي وصل إليه البلد، عندما ننظر الآن إلى الوضع في لبنان، لا يوجد لبناني يرضى بما آلت إليه الأمور، نحن في العام 2018 ولا داعي للترديد كم هي الخدمات رديئة في لبنان، لا يوجد لدينا كهرباء ونعيش على المولدات الملوثة، ندفع فاتورتين، كذلك ملف النفايات المأساوي، والمعالجة كانت سيئة جداً".

    وتابعت يعوبيان:

    "وصلت إلى وقت جاء إلي مجموعة من المجتمع المدني وقالوا لي إذا انضممتي إلينا ستشكلين رافعة لهذا المجتمع المدني فقلت لهم أظن هذا واجب أي مواطن لبناني صالح أن يقوم بهذه المحاولة للتغيير، وفي حال لم نستطع التغيير فأقله سنوجه عبر الناس وعبر المواطنين اللبنانيين في حال انضموا إلينا وانتخبونا، سنوجه أقله رسالة لهذه الطبقة السياسية مفادها أن الأحوال ليست على ما يرام وأن هناك شعب يحاسب، لا نجدد لكم كما تقولون كالغنم، أراهن على الناس وعلى وعيهم وأراهن على مجموعة أفتخر جدا بالانتماء إليها".

    أما بالنسبة للعناوين العريضة لمشروع الإعلامية بولا يعقوبيان، فتقول "هنالك مشروع وخطة لازالت قيد البلورة، المجتمع المدني يلتقي اليوم تحت عنوان تحالف وطني، هذا التحالف العريض يتألف من عشرات المجموعات والتوفيق ما بين هذه المجموعات يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن لا شك أنه سيكون هنالك مشروع ورؤية موحدة وسيكون هنالك ترشيح في كل المناطق اللبنانية".

    وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
    © REUTERS/ REMO CASILLI
    أزمة سياسية تعصف بلبنان إثر شريط مسرب لوزير الخارجية اللبناني

    وتشير يعقوبيان إلى أن "القانون الجديد يساعد المجموعات الجديدة بأن تتمكن من أن تمثل، نريد أن نصل إلى الناس ونخاطبهم، وأن يصدقونا لأن هناك حالة من الإحباط واليأس، الأكثرية تقول ماذا سيتغير؟ كيف ستغيرون؟".

    وعن سبب ترشحها بوجه لائحة رئيس الحكومة سعد الحريري تقول يعقوبيان "تربطني علاقة جيدة جدا مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأحبه على الصعيد الشخصي، ولكن هنالك مشكلة على صعيد الوطن والنظام ويجب إعطاء فرصة ودور أكبر للمجتمع المدني ليستطيع أن يحرك هذه المياه الراكدة، الرئيس الحريري لديه كل النية الطيبة في الإصلاح وهو رجل منفتح ورجل اعتدال عملت معه لعشر سنوات وأتمنى ألا تفسد السياسة هذه العلاقة ولكن الخيار هو خيار متعلق بالحياة العامة وبالنظرة إلى البلد وهذا هو خياري وأتمنى أن يتفهم هذا الخيار وأن ينضم هو إلى المجتمع المدني من أجل النهوض بالبلد".

    وبالنسبة إلى عدم صحة تمثيل المرأة في البرلمان اللبناني تؤكد يعقوبيان أن السبب الرئيسي هو "تربية الخوف الذي يمنع المرأة اللبنانية من انتخاب المرأة اللبنانية، الحمى الانتخابية تكون كل مرة متجهة باتجاه واحد، التخويف من الآخر بحيث تصب الجماهير بطريقة مذهبية، امرأة ورجل، الفرد يذهب لينتخب ويجدد للزعيم "المذهبي" ولذلك لا يكون هناك أي استماتة لتمثيل المرأة، أنا بالنسبة لي صحة التمثيل الجندري قبل أي شيء وأتمنى أن يطبق هذا الأمر خلال هذه الانتخابات لأننا لم نتمكن من إقرار الكوتا النسائية رغم وعود كل السياسيين ولكن كالعادة الوعد يبقى وعدا ولا نرى أي تمثيل".

    كما تؤكد يعقوبيان على وجود ضغط دولي كبير لإجراء الانتخابات في موعدها، "للأسف نحن ما زلنا نعول على هذا الضغط الخارجي وحركة السفراء ويبدو أن هنالك اهتمام كبير لأن يعود لبنان بلدا ديمقراطيا، إذ أنه منذ تسع سنوات لم تجر انتخابات وإذا ما تم تأجيلها مرة أخرى أظن أنه لا يمكننا الادعاء أننا نعيش في بلد ديمقراطي".

    وتختم يعقوبيان بالقول: "حاولت لأكثر من عقدين من الزمن أن أحمل كل قضايا الوطن وأن أكون إلى جانب الجمعيات التي آمنت بقضايها ولكن لم نفلح كثيرا، صراحة أعترف وأقر لم نصل الى ما يجب أن يكون عليه مجتمعنا، سأحاول أيضا في عالم السياسة ولكن بالنسبة لي أنا لن أضحي بمهنتي أنا قد أعود الى العمل الإعلامي قريبا، قد يكون هنالك سابقة في حال نجحت بالانتخابات أن أقدم أيضا برنامجا تلفزيونا، أن أكون في نفس الوقت في البرلمان وعالم الصحافة كون هذا هو عملي الأساسي ومورد رزقي، لذلك أنا قد أعود الى الشاشة لم أعتزل".

    انظر أيضا:

    لبنان... حراك مكثّف لحل الأزمة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان
    "حزب الله" يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في النفط والغاز
    لبنان يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: تصريحاته تهديد لسيادتنا
    قصص إنسانية من داخل مخيم للفلسطينيين في لبنان بعد خفض المساعدات الأمريكية
    هل يرمم "حزب الله" الكسر في لبنان... أم الأمور خرجت عن السيطرة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار لبنان, البرلمان اللبناني, العالم العربي, العالم, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    معركة ستالينغراد، سبتمبر/ أيلول عام 1942
    75 عاما على معركة تحرير ستالينغراد
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك