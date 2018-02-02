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16:31 02 فبراير/ شباط 2018
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    فلسطينيون يشاركون في احتجاجات تدعو إلى تحسين الظروف المعيشية للناس خارج مكتب الأونروا في رفح جنوب قطاع غزة

    الناطق الرسمي باسم الأونروا: إطلاق حملة "الكرامة لا تقدر بثمن" للحث على التبرع للمنظمة

    © REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    العالم العربي
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    خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن اجتماع أممي "طارئ" لمناقشة الأوضاع المالية للمنظمة في جنيف الشهر الجاري، دون تحديد يوم بعينه.

    رجل فلسطيني بالقرب من عربة تحمل كيس طحين وزعته الأونروا في مخيم خان يونس للاجئين في جنوب قطاع غزة
    © REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    تحرك من الأونروا لتعويض الفلسطينيين عن خفض الدعم الأمريكي
    وتحدث كرينبول عن الصعوبات التي تواجه الوكالة وتحد من قدرتها على أداء مهامها لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

    قال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم الأونروا، حول هذا الموضوع، إن هناك صعوبات تواجه الأونروا وهي صعوبات مالية  كبيرة وخاصة بعد تقليص ميزانية المنظمة المخصصة لحالات الطوارئ.

    وأشار مشعشع في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أن هناك صعوبات أيضا تتعلق بتقييد سلطات الاحتلال لحركة المنظمة، التي تحاول تقديم المساعدات للفلسطينيين مع وجود المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها أفراد المنظمة ومنها مقتل 19  فردا من أعضائها في الحروب.

    وأشار مشعشع إلى أن هناك صعوبات أكثر إيلاما يدفعها اللاجئون الفلسطينيون الذين مازالوا يعانون منذ 70 عاما ما يؤدي إلى فشل المجتمع الدولي في تقديم حماية لهم، لذلك ظهر دور الأونروا في أهميه تقديم مساعدة لهؤلاء.

    ونوه إلى وجود كم كبير من الصعوبات التي تمنع المنظمة من العمل بقوة ومنها العجز الكبير في الميزانية العادية، خاصة فيما يأتي من الميزانية الأمريكية ما أدى إلى فقدان 60 مليون دولار و49 مليون دولار متراكمة من العام الماضي، ما أدى إلى تقليص ميزانية المنظمة 500 مليون دولار، ما يزيد من صعوبة المهمة وتعثر  دفع رواتب 22 ألف معلم ومعلمة يديرون 11 ألف مدرسة تخدم آلاف الأطفال.

    فلسطينيون يشاركون في احتجاجات تدعو إلى تحسين الظروف المعيشية للناس خارج مكتب الأونروا في رفح جنوب قطاع غزة
    © REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    "الأونروا" تبحث إنهاء خدمات بعض عامليها في مخيمين بالأردن
    وأشار الناطق باسم الأونروا إلى وجود صعوبات أيضا تتمثل في وجود نحو 550 ألف طفل في الشوارع يعانون من العنف والتهميش. 

    وأطلقت المنظمة مناشده للتبرع لميزانية الطوارئ فقط بـ800 مليون دولار… مع إطلاق حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"، لحث الجميع على التبرع للأونروا، خاصة  الدول الأعضاء من المجموعة الأوروبية والدول العربية والإسلامية لكي يكونوا مفاتيح لتحفيز الدول الأخرى مع الاتجاه لطرق أبواب دول جديدة في آسيا ودفع الهيئات الخاصة وصناديق الذكاة للتبرع أيضا.

    وعن الاجتماع الأممي الذي أعلن عنه المفوض العام في جنيف، قال إنه مهم جدا لمحاولة اعتماد ميزانيات ثابته للأونروا بعد أن تم الاعتراض على هذا البند من قبل، وأيضا لطرح التحديات التي تواجهه المنظمة وإثناء الولايات المتحدة للعودة في قرارها بتقليص ميزانيتها للمنظمة.

    انظر أيضا:

    تحرك من الأونروا لتعويض الفلسطينيين عن خفض الدعم الأمريكي
    "الأونروا" تبحث إنهاء خدمات بعض عامليها في مخيمين بالأردن
    صفعة "الأونروا" تؤلم الفلسطينين... هذا ما تقدمه المنظمة الدولية للاجئين
    الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تشيد بإدانة روسيا لقرار واشنطن تقليص تمويل وكالة "الأونروا"
    "الأونروا" تطلق حملة عالمية لتعويض إيقاف المساعدات الأمريكية
    روسيا تدعم وكالة "الأونروا"
    الأونروا: المساعدات الأمريكية لم تتوقف
    الكلمات الدلالية:
    أخبار فلسطين, أخبار أمريكا, مساعدات إنسانية, اللاجئين الفلسطينيين, وكالة العمل والإغاثة للأمم المتحدة الأونروا, فلسطين, الولايات المتحدة الأمريكية
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