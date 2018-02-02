وزير دفاع قطر يكشف للمرة الأولى تفاصيل محاولة غزو بلاده والإطاحة بالأمير

تحدث وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، للمرة الأولى عن تفاصيل محاولة غزو بلاده والإطاحة بأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورد وزير الدفاع القطري في الحوار على سؤال إذا ما كان وجود القوات التركية على أرضه بسبب خوف بلاده من غزو السعودية أو الإمارات لها، قائلا: "لن أقول خوف، ولكن كانت لديهم نوايا للتدخل عسكريا".

وتابع قائلا "بالتأكيد السعودية والإمارات كانت لديهم النية، لكن علاقاتنا مع تركيا، تعود لما قبل تلك الأزمة".

ومضى بقوله

"سبق وأعلنا هذه النية، في بداية الأزمة كان لديهم هذه النية، لقد حاولوا كل شيء، حاولوا إثارة القبائل، استخدموا المساجد ضدنا، ثم حاولوا الحصول على بعض الدمى للإطاحة بقادتنا واستبدالها بهم".

ورد العطية على سؤال مباشر حول إذا ما كانت السعودية والإمارات ترغبان في تثبيت أمير جديد لقطر، قائلا "نعم صحيح، استخدموا دمية خاصة بهم، وهو عبد الله بن علي آل ثاني (أحد أقارب الأمير القطري السابق) على شاشة التلفزيون، ثم عندما فشلت خطتهم، اختطفوا الرجل، حتى حاول الانتحار والخروج من أبو ظبي، حاولوا إغوائه، لكنهم وجدوا بديلا له وأرادوا التخلص منه، والاستعانة بواحد آخر".

وقال العطية:

"لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، الشعب القطري يحب أميره".

ويقوم وزير دفاع وخارجية قطر بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أبرم خلالها عدد من الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية مع السلطات الأمريكية.