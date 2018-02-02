الخطوط الجوية السعودية تطلق خدمة جديدة لعملائها

أطلقت الخطوط الجوية السعودية، مؤخرا، خدمة جديدة لعملائها، التي من شأنها تسهيل إجراءات السفر على متن طائراتها.

© REUTERS/ USA Today Sports الخطوط السعودية تلغي الرحلات من وإلى نيويورك بسبب الأحوال الجوية

وتتلخص هذه الخدمة الجديدة، في إمكانية إصدار بطاقات صعود الطائرة، قبل موعد المغادرة بـ 48 ساعة، على أنه تم البدء في تفعيلها، من يوم الخميس 1 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ويتم إصدار بطاقات الصعود للطائرة، بواسطة قنوات الخدمة الذاتية الإلكترونية.

وإصدار البطاقات كان يتم قبل موعد المغادرة بـ 24 ساعة فقط.​

وتأتي هذه الخدمة الجديدة، من أجل تطوير منظومة الخدمات، وتسهيل إجراءات السفر، وتحفيز الضيوف على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، التي تم توفيرها، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية السعودية، وتطبيقات الهواتف الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية.

SAUDIA GUESTS CAN NOW COMPLETE CHECK-IN AND RECEIVE PASSES UP TO 48HRS BEFORE DEPARTURE



Detailshttps://t.co/NvNC0n0x2x pic.twitter.com/Qty0eKV3Gr — SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) February 2, 2018

كما أن الخدمة، تهدف إلى تخفيف الضغط على منصات إنهاء إجراءات السفر في المطارات، وتوفير وقت وجهد الضيوف.

يذكر أن الخطوط الجوبة السعودية، أطلقت خدمة جديدة وغير مسبوقة لعملائها، خلال الأيام الماضية، وهي تواصلها معهم عبر تطبيق المراسلة "واتساب".

وتسعى شركة خطوط الطيران السعودية، من خلال هذه الخدمة، إلى حل مشكلات عملائها، التي قد تواجههم أثناء رحلاتهم الجوية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.