سبب شرعي يفتح "النار" على برلماني كويتي (فيديو)

وقال العازمي في تصريحاته: "امتنعت عن طرح الثقة في الوزيرة الصبيح، بسبب منظور شرعي، لأن منحها الثقة يعتبر من الولاية العامة".
وتابع قائلا "طرح الثقة يجب أن يكون عن قناعة، خاصة وأن الوزيرة الصبيح مجتهدة وتحاول الإصلاح منذ 5 سنوات".
🔴حمدان العازمي رجعنا الى الولاية العامة— Kawther AL Jouan (@jouaniya) February 2, 2018
اذا كيف تستمع الى قسمها وتقبل ان تكون عضوا ف الحكومة.؟؟
والولايةالعامةاختلف الفقهاءفيمايتعلق برئاسةالدولةولسنابصددها وليس تولي الوزارةأو القضاءومراقبة بيت المال وغيره
وكيف تسمح بتشكيل لجان نسائيةلحملتك الانتخابيةوكيف تقبل بتصويت المراة لك pic.twitter.com/xpI7DMPhgW
وتناقض تلك التصريحات أثارت حالة من الجدل، خاصة وأن عددا من المغردين أشار إلى أن سبب "الولاية العامة" الذي تعلل به البرلماني الكويتي، لا ينطبق على الوزيرة، ويمكن أن ينطبق بحسب فقهاء متشددين على رئيسة الدولة فقط.
وكان مجلس الأمة الكويتي، قد جدد الثقة في الوزيرة هند الصبيح، بعد مناقشة طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب.
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