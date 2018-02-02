سبب شرعي يفتح "النار" على برلماني كويتي (فيديو)

أثارت تصريحات النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمدان العازمي، حالة من الجدل، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية.

© AP Photo/ Ali Al-Ghuneim مجلس الأمة الكويتي يستجوب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية

وكان العازمي قد قال في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "أيه تي في" الكويتية ، مساء أمس الخميس، إنه امتنع عن التصويت على منح الثقة لوزيرة الشؤون الاجتماعية، هند الصبيح، لوجود "سبب شرعي" يمنعه من ذلك.

وقال العازمي في تصريحاته: "امتنعت عن طرح الثقة في الوزيرة الصبيح، بسبب منظور شرعي، لأن منحها الثقة يعتبر من الولاية العامة".

وتابع قائلا "طرح الثقة يجب أن يكون عن قناعة، خاصة وأن الوزيرة الصبيح مجتهدة وتحاول الإصلاح منذ 5 سنوات".

🔴حمدان العازمي رجعنا الى الولاية العامة

اذا كيف تستمع الى قسمها وتقبل ان تكون عضوا ف الحكومة.؟؟

والولايةالعامةاختلف الفقهاءفيمايتعلق برئاسةالدولةولسنابصددها وليس تولي الوزارةأو القضاءومراقبة بيت المال وغيره

وكيف تسمح بتشكيل لجان نسائيةلحملتك الانتخابيةوكيف تقبل بتصويت المراة لك pic.twitter.com/xpI7DMPhgW — Kawther AL Jouan (@jouaniya) February 2, 2018

وتناقض تلك التصريحات أثارت حالة من الجدل، خاصة وأن عددا من المغردين أشار إلى أن سبب "الولاية العامة" الذي تعلل به البرلماني الكويتي، لا ينطبق على الوزيرة، ويمكن أن ينطبق بحسب فقهاء متشددين على رئيسة الدولة فقط.

وكان مجلس الأمة الكويتي، قد جدد الثقة في الوزيرة هند الصبيح، بعد مناقشة طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب.