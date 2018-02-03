نائب وزير الخارجية البريطاني يؤكد حق تركيا بحماية حدودها مع سوريا

قال نائب وزير الخارجية البريطاني ووزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا، آلان دنكان، اليوم السبت 3 فبراير/ شباط، إن المملكة المتحدة تعترف بالاهتمام المشروع لتركيا بتوفير الأمن على حدودها مع سوريا، لكنها تعارض منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة عفرين شمالي غرب سوريا.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI "قسد": مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا تركيا في اشتباكات بريف عفرين

موسكو- سبوتنيك وقال الوزير، في رسالة للبرلمانيين يطلعهم فيها على نتائج الحوار مع الجانب الروسي بشأن العملية العسكرية التركية في عفرين، "قد ناقشت بريطانيا وروسيا كأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي العملية في عفرين ، وأكدنا خلال الحوار ضرورة تجنب أي تصعيد للعنف والسعي إلى إيجاد سبل لحماية السكان المدنيين، كما اعترفنا بالاهتمام المشروع لتركيا بضمان أمن الحدود ".

وأضاف دنكان "شددنا أيضا على أهمية توفير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع في سوريا والتسوية السياسية لا يزالان من أولويات لندن وموسكو.

وكان الجيش التركي قد أطلق عملية "غصن الزيتون"، في 20 كانون الثاني/ يناير، ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين شمالي غرب سوريا.