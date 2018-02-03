الرئيس الأفغاني يشير لإمكانية الحوار مع من يرغبون في السلام من طالبان

أكد الرئيس الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني اليوم السبت 3 فبراير/ شباط أن هناك إمكانية لإجراء محادثات مع عناصر من طالبان.

© Sputnik. Valeriy Melnikov أفغانستان تعلن الحداد العام على أرواح 95 قتيلا راحوا ضحية تفجير إرهابي وسط كابول

وأشار الرئيس الأفغاني إلى أن الحوار فقط مع من يقبلون بالسلام، لكنه قال:" لا يمكن الحوار مع الذين تسببوا في مآسي مثل الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة في العاصمة كابول"، حسب رويترز.

واعتبر عبد الغني أن من تسببوا في الهجمات الأخيرة لا يرغبون في في السلام.

وأضاف عبد الغني أن من يقبلون بالسلام مرحب بهم في وطنهم، مؤكدا:"التزامنا بإرساء السلام لا يعني أننا سنبقى هادئين دون رد".

وقال "سنخرجهم من أي جحور يختبئون بها".

وحدث هجوم على فندق انتركونتيننتال في كابول 20 يناير/ كانون الثاني وأسفر عن قتلى وجرحى.