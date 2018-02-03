منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتعليق الاعتراف بإسرائيل

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت 3 فبراير/ شباط، التوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعية إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين التراجع عن ذلك القرار.