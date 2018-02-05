قوات هادي تصد هجوما لـ"أنصار الله" والتحالف يشن 47 غارة

شن مقاتلو جماعة أنصار الله "الحوثيين" هجوما منتصف ليلة الاثنين 5 فبراير/ شباط، على مواقع للجيش اليمني في بلاد الوافي شرف العنين بمديرية جبل حبشي غرب تعز.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في محافظة تعز لـ"سبوتنيك":

إن مسلحي "أنصار الله" شنوا هجوما منتصف ليلة الاثنين، على مواقع للجيش اليمني في بلاد الوافي شرف العنين بمديرية جبل حبشي غرب تعز، وذلك عقب ساعات من سيطرة قوات الرئيس هادي على تلك المواقع.

وأكد المصدر، أن القوات الحكومية صدت هجوم مسلحي "أنصار الله"، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، مضيفاً أن مواجهات أخرى تدور في جبهات الأربعين ومحيط جبل الوعش شمال مدينة تعز.

في السياق، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا تجمعا لقوات الرئيس هادي في منطقة عصيفرة شمال تعز بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلومترات".

وأشار إلى أن الحوثيين هاجموا مواقع للجيش اليمني في التباب السود شمال مديرية موزع، وألحقوا بهم خسائر، لافتا إلى أن مدفعية "أنصار الله" قصفت معسكر الإمام التابع للجيش اليمني في مديرية ذوباب.

على صعيد آخر، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله" شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، وأضاف المصدر أن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة المنارة بمديرية نهم، عقب كسر زحفين للجيش اليمني باتجاه مواقع يسيطر عليها الحوثيون في جبال يام الاستراتيجية ومنطقة الحول في ذات المديرية.

ووفقاً للمصدر، أدت المواجهات التي شن خلالها طيران التحالف غارتين، إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لمسلحي "أنصار الله" الى مواقع عسكرية في جبل الكتاف بمنطقة أعشار في مديرية ناطع، وأسر 2 من الحوثيين، حسب مصدر محلي.

مضيفا أن طيران التحالف شن غارات على منطقة المسوح غرب مديرية ناطع، أسفرت عن إعطاب أسلحة ومعدات عسكرية.

إلى ذلك، قصف مسلحو "أنصار الله" معسكرا للجيش اليمني في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، وذكر مصدر عسكري في محافظة مارب لـ "سبوتنيك"، أن الحوثيين استهدفوا بصواريخ كاتيوشا معسكر ماس التابع لقوات الرئيس هادي في مديرية الجدعان.

أما في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، كثف طيران التحالف غاراته، حيث شن 7 غارات على منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر، كما أغار التحالف على أسفل جبل مران في مديرية حيدان بـ 6 غارات.

واستهدف طيران التحالف بـ 5 غارات منطقة العطفين في مديرية كتاف، كما قصف التحالف منطقة الحمزات في مديرية سحار بـ 3 غارات، فيما نفذ التحالف غارتين على منطقة الأزهور في مديرية رازح، وشنت القوات السعودية قصفاً صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية رازح.

وتعرضت محافظة الحديدة غرب اليمن هي الأخرى إلى 13 غارة لطيران التحالف، استهدفت 4 منها محطة تحلية في مديرية حيس ومنزلاً، فيما طاولت 9 غارات مواقع متفرقة في ذات المديرية، كما قصف طيران التحالف محافظة حجة شمال غربي اليمن، بـ 9 غارات على مديريات حرض وميدي وحيران.

أما بشأن مستجدات المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، أكد مصدر عسكري في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في قريتي قوى وقمر وموقع ملحمة بقطاع جازان جنوب غربي السعودية، مشيرا إلى تعرض تجمعات عسكرية سعودية ويمنية قبالة منفذ علب في قطاع عسير إلى قصف مدفعي مكثف لـ "أنصار الله".