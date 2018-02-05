الحكم بالسجن 31 عاما على كويتي لإهانته 3 دول عربية على "تويتر"

أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت حكما بالسجن لمدة 31 عاما على المواطن الكويتي عبدالله صالح، لتوجيهه الإهانات لثلاث دول عربية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

© REUTERS/ UMIT BEKTAS بوادر أزمة بين تركيا والإمارات بسبب تغريدة (فيديو) حكم على الكويتي عبدالله صالح بالسجن لـ31 عاما بعد قيامه بتوجيه الإهانة للملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين.

من خلال تغريدات نشرها على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ونشرت الصحيفة ، يوم أمس الأحد: "استمرارا للقضايا المرفوعة ضده بتهم "أمن الدولة"، أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكما جديدا يقضي بحبس المغرد الدكتور عبدالله الصالح، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ،

وقد أسند للمتهم أنه أساء للإمارات في موقع "تويتر".

يذكر ان صالح هارب من تنفيذ الأحكام، وقدم طلب لجوء إلى بريطانيا معلنا عدم عودته للكويت، وبهذا الحكم ترتفع سنوات حبسه إلى 31 سنة حتى الآن".

يذكر بأن كلا من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو/حزيران الماضي، واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.