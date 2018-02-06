التصريح بهبوط طائرات "إيروفلوت" الروسية في مطار القاهرة صدر بالفعل

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، "تصريحات هبوط طائرات شركة إيروفلوت الروسية بمطار القاهرة صدرت بالفعل من سلطات الطيران المدنية المصرية، فيما تصريحات هبوط طائرات مصر للطيران في المطارات الروسية لم تصل بعد".

وأضاف، "كافة التجهيزات لعودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا منتهية واستئناف الرحلات سيبدأ قريبا".

وأشار مصدر آخر في شركة مصر للطيران إلى أن كل المواعيد التي تناولتها وسائل الإعلام من قبل تقديرية وليست مواعيد رسمية، والمؤكد أن إقلاع أول طائرة بين مصر وروسيا سيسبقها فتح باب الحجوزات بأسبوع على الأقل.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi بوتين: الجانب الروسي بشكل عام مستعد لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر

وتابع، "أتوقع أن يفتح باب الحجوزات للرحلات بين مصر وروسيا في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري، على أن تكون أول رحلة بعد ذلك بأسبوع تقريبا، وعلى أي حال من غير المرجح أن تتأخر أول رحلة طيران بين مصر وروسيا عن الأول من آذار/ مارس المقبل".

كانت روسيا أوقفت رحلاتها الجوية مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بعد تحطم طائرة سياحية روسية في صحراء سيناء كان على متنها 224 شخصا، لتظهر بعدها التحقيقات الروسية بأن الحادث وقع بفعل عمل إرهابي.

ومن المقرر استئناف رحلات الطيران بين مصر وروسيا بناء على اتفاقية أبرمها وزير الطيران المصري ووزير النقل الروسي في نهاية عام 2017، وأعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران، بوقت سابق على لسان مديرها العام فيتالي سافيلييف، أن الشركة تخطط لاستئناف رحلاتها الجوية إلى القاهرة، اعتبارا من نهاية شباط/فبراير 2018.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم 2 كانون الثاني/يناير الماضي، مرسوماً بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، ما يرفع الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية لتسيير رحلات إلى القاهرة، ويسمح أيضا ببيع الجولات السياحية إلى هذه المدينة.

والجمعة الماضية، أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة، مؤكدا أن خطة استئناف الرحلات في النصف الثاني من شباط/فبراير الجاري مازالت قائمة.

وأوضح سوكولوف أن قرابة 5 رحلات أسبوعية ستعمل بين البلدين.