الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة بحجة حادثة طعن

قتل شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط، بنيران الجيش الإسرائيلي بحجة محاولته طعن مستوطن بالقرب من حلحول في الخليل، وذلك بعد ساعات من مقتل شاب فلسطيني في جنين.

© AP Photo/ Majdi Mohammed مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة العشرات

وقال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيًا "طعن بسكين حارس أمن إسرائيلياً" عند مدخل مستوطنة في جنوب الضفة الغربية فأصابه بجروح طفيفة، قبل أن يطلق حارس آخر النار على المهاجم ويرديه قتيلا، وذلك وفقاً لوكالة " معا " الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل، أمس الثلاثاء، الشاب أحمد جرار، الذي اتهم بالوقوف وراء مقتل حاخام إسرائيلي في الضفة الغربية قبل شهر.

واندلعت مواجهات عقب مقتل جرار أصيب خلالها 12 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، فيما دعت فصائل فلسطينية إلى إضراب شامل.