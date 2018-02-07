بيان عراقي بشأن عملية عسكرية بالقرب من كركوك

وأضاف أن القوات انطلقت من 5 محاور من شمال وجنوب القضاء، مؤكداً أن العمليات تهدف للقضاء على "المجاميع الخارجة عن القانون وبقايا فلول داعش وإنهاء استهداف قضاء طوز خورماتو، وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل".
ووفقاً لوكالة "رويترز"، أعلن الجيش العراقي بدء عملية عسكرية لتعزيز السيطرة على منطقة قرب الحدود مع إيران من المقرر استخدامها كمسار لنقل النفط العراقي، وأشارت إلى تصريحات المسؤولين العراقيين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي قالت إنها تخطط لنقل النفط الخام من كركوك بشاحنات إلى مصفاة نفطية في كرمانشاه إلى إيران.
وكان من المقرر أن تبدأ عملية النقل بالشاحنات، الأسبوع الماضي، إلا أن "رويترز" قالت إن المسؤولين في مجال النفط رفضوا ذكر أسباب للتأخير سوى القول إنه لأسباب فنية.
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