بيان عراقي بشأن عملية عسكرية بالقرب من كركوك

قال الجيش العراقي في بيان إن قواته بدأت، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، عملية عسكرية لتعزيز السيطرة على منطقة قرب الحدود مع إيران، من المقرر استخدامها كمسار لنقل النفط العراقي.

وأوضح البيان أن "8 ألوية من الحشد الشعبي والجيش العراقي والرد السريع وعمليات صلاح الدين، بإسناد جوي من طيران الجيش، انطلقوا، صباح اليوم الأربعاء، بعمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء طوز خورماتو".

وأضاف أن القوات انطلقت من 5 محاور من شمال وجنوب القضاء، مؤكداً أن العمليات تهدف للقضاء على "المجاميع الخارجة عن القانون وبقايا فلول داعش وإنهاء استهداف قضاء طوز خورماتو، وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل".

ووفقاً لوكالة "رويترز"، أعلن الجيش العراقي بدء عملية عسكرية لتعزيز السيطرة على منطقة قرب الحدود مع إيران من المقرر استخدامها كمسار لنقل النفط العراقي، وأشارت إلى تصريحات المسؤولين العراقيين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي قالت إنها تخطط لنقل النفط الخام من كركوك بشاحنات إلى مصفاة نفطية في كرمانشاه إلى إيران.

وكان من المقرر أن تبدأ عملية النقل بالشاحنات، الأسبوع الماضي، إلا أن "رويترز" قالت إن المسؤولين في مجال النفط رفضوا ذكر أسباب للتأخير سوى القول إنه لأسباب فنية.