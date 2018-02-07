طيران التحالف يشن 11 غارة على مديرية الجراحي في اليمن

قال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات شن 11 غارة على مدرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وقال المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء، أن التحالف بدأ بشن الغارات المتوالية على المنطقة منذ الساعات الأولى للصباح، ولم تتمكن فرق الإسعافات الطبية حتى الآن حصر الخسائر المادية والبشرية في المناطق، التي تم قصفها نظرا لاستمرار الغارات، وأن الطيران يقوم بقصف أي أهداف متحركة على الأرض.

وتابع المصدر، لم تكن الغارات على الجراحي هى الوحيدة اليوم، بل قام الطيران بشن 4 غارات متوالية على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، بمحافظة صعدة بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.