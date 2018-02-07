انتحار مقاتلة إيرانية كردية أثناء تأدية واجبها

كشف مصدر أمني في محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، عن انتحار مقاتلة إيرانية كردية، في صفوف البيشمركة شرقي المحافظة.

© Sputnik. Hikmet Durgun دليل من بصمة العين بعدد قوات البيشمركة أمام الحكومة الاتحادية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز ، إن "مقاتلة في صفوف البيشمركة التابعة لحزب "حرية كردستان" الإيراني انتحرت في منطقة ديكلة بقضاء كوية شرقي أربيل"، مبينا أن "المقاتلة التي تبلغ 25 سنة انتحرت عندما كانت تؤدي واجبها".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي".

وتعد محافظة أربيل التي تبعد 349 كم شمالي العاصمة بغداد من المحافظات المستقرة أمنياً وتتوزع عدة مقرات لأحزاب إيرانية كردية معارضة في قضاء كوية شرقي المحافظة.