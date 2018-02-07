احتجاجات في ليبيا ضد تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية

احتج عدد من الشباب في مدنية بنغازي شرق ليبيا على توقيف الرائد محمود الورفلي التابع لقوات الصاعفة من قبل القيادة العامة للجيش الليبي

بنغازي —سبوتنيك. وخرج عددا من الشباب المدنيين للتظاهر مساء اليوم في عدة مناطق للتظاهر، وطالبوا بالإفراج عن الرائد محمود الورفلي.

​وقال مسؤول المكتب الإعلامي التابع للقوات الخاصة للصاعقة رياض الشهيبي لـ"سبوتنيك" إن المحتجين رفضوا قرار محكمة الجنايات الدولية، وضرورة النظر في جرائم الجماعات المتطرفة في بلادهم، قبل المطالبة بتسليم الضابط الليبي.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الورفلي إلى لاهاي.

​وأغلق المحتجون الشوارع وأشعلوا النيران في الإطارات.

وأظهرت مقاطع فيديو الورفلي يقوم بقتل بعض العناصر الإرهابية، ما أدى لقيام الورفلي بتسليم نفسه إلى الشرطة العسكرية الليبية.