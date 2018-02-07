احتجاجات في ليبيا ضد تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية

بنغازي —سبوتنيك. وخرج عددا من الشباب المدنيين للتظاهر مساء اليوم في عدة مناطق للتظاهر، وطالبوا بالإفراج عن الرائد محمود الورفلي.
#بنغازي هذه الان والمطالب: الإفراج عن #الورفلي pic.twitter.com/lgKOXxf96j— Mohammed Ali (@Mohammed_abdusa) February 7, 2018
وقال مسؤول المكتب الإعلامي التابع للقوات الخاصة للصاعقة رياض الشهيبي لـ"سبوتنيك" إن المحتجين رفضوا قرار محكمة الجنايات الدولية، وضرورة النظر في جرائم الجماعات المتطرفة في بلادهم، قبل المطالبة بتسليم الضابط الليبي.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الورفلي إلى لاهاي.
مظاهرة في بنغازي احتجاجا على إيقاف الرائد محمود الورفليhttps://t.co/NYBN9BJbNX#ليبيا pic.twitter.com/6iKiAE2jIJ— قناة ليبيا (@LibyasChannel) February 7, 2018
وأغلق المحتجون الشوارع وأشعلوا النيران في الإطارات.
وأظهرت مقاطع فيديو الورفلي يقوم بقتل بعض العناصر الإرهابية، ما أدى لقيام الورفلي بتسليم نفسه إلى الشرطة العسكرية الليبية.
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