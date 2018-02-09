الأكراد يدمرون آلية تابعة للجيش التركي بصاروخ سوفيتي الصنع (فيديو)

أظهر شريط فيديو كان قد تم نشره لحظة قيام القوات الكردية بتدمير سيارة كانت مجهزة برشاش ثقيل وتابعة للجيش التركي، في مدينة عفرين السورية.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI انتقادات أوروبية لاحتجاز المئات في تركيا بسبب انتقاد عملية عفرين

الفيديو الذي يظهر تقدم السيارة في طريق بمنطقة وعرة في الوقت الذي يظهر فيه صاروخ من نوع "فاغوت" المضاد للدبابات يتجه باتجاه السيارة.

يذكر بأن منظومة "فاغوت" الصاروخية هي منظومة سوفيتية الصنع وتم تصنيعها في عام 1960.

وتنتشر هذه المنظومة بشكل واسع في دول العالم، كذلك الأمر في سوريا، واستخدمتها بعض الجماعات الإرهابية في سوريا "كجبهة النصرة".

وفي سياق آخر، كانت القوات الكردية قد دمرت ناقلة مدرعة للجنود من نوع "أكف-15"، في 5 فبراير/شباط، بنفس منظومة الصواريخ.