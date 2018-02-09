وزير إسرائيلي: نتمنى موافقة السعودية لطيران الهند بالسفر إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الجمعة 9 فبراير/ شباط، إنه يأمل في أن تسمح المملكة العربية السعودية لشرطة طيران الهند بالسفر من وإلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي.

© AFP 2018/ PEDRO ARMESTRE أول تعليق من السعودية على فتح أجوائها للطيران الهندي إلى إسرائيل

وأوضح الوزير لإذاعة إسرائيلية أنه "ثمة تقدم على الأرجح في مسألة الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل والهند عبر السعودية"، معربا عن أمله في أن تسمح السعودية بذلك.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن سلطة المطارات في إسرائيل قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن الخدمة الجديدة التي تقدمها الشركة الهندية ستبدأ في أوائل مارس/ آذار.

كما أن شركة طيران الهند أعلنت أن الخدمة تنتظر تصريح الهيئة الهندية للرقابة على الطيران.

إلا أن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض أكدت أنها لم تمنح أي إذن لطيران الهند، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة عن الرحلات المقررة إلى تل أبيب عبر الأراضي السعودية.