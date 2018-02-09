حفتر يفاجئ الجميع بما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

فجر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مفاجأة فيما يخص مصير سيف الإسلام، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

قال حفتر في مقابلة مطولة أجراها مع مجلة " جون أفريك " الفرنسية: "لا يزال العديد من السذج للأسف، يعتقدون أن سيف الإسلام ، يمكن أن يكون حلا".

وتابع قائلا "هو (سيف الإسلام)، الآن سجين، نود الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، لكن البعض يسعى إلى مساومته واستخدامه لأغراض أخرى".

وكان حفتر قد أدلى بحوار سابق لنفس المجلة الفرنسية، وتحدث عن سيف الإسلام أيضا، ووصفه بالرجل "المسكين"، وهو ما نفاها في وقت لاحق، وهدد بمقاضاة الصحفي الذي أجرى معه الحوار.

مقارنة مع السيسي

وتحدث حفتر للمجلة الفرنسية حول العلاقة التي تجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم، إن عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء، لقد انتشر الإرهاب في جميع أنحاء ليبيا".

وتابع

"استغرق الأمر منا 3 سنوات كاملة، لاستئصال الإرهاب من بنغازي، رغم امتلاكنا وسائل محدودة للغاية، بسبب حظر الأسلحة المفروض علينا".

ومضى "للأسف، هناك توتر بين الشرق والغرب، نحن بحاجة إلى تهدئة الوضع، حتى يتمكن الجيش من محاربة الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد".

وطالب قائد الجيش الليبي، بضرورة قطع الطريق على تنظيم "الإخوان المسلمين"، متهما إياهم بالمسؤولية عن إيصال الإرهابيين إلى ليبيا".