"أنصار الله" تستهدف منظومة دفاعية للتحالف بطائرة وصاروخ باليستي

قال مصدر عسكري بصنعاء إن جماعة أنصار الله استهدفت منظومة للدفاع الجوي تابعة للتحالف العربي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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صنعاء- سبوتنيك . وأضاف المصدر أن "أنصار الله" أجرت تجربة لطائرة من دون طيار اليوم الجمعة 9 فبراير/ كانون الثاني ضد منظومة باتريوت تابعة للتحالف.

وأكد المصدر أن القصف الجوي للطائرة جاء في نفس الوقت الذي أطلقت فيه وحدة الصواريخ التابعة لـ"أنصار الله" صاروخا باليستيا ضد نفس المنظومة الدفاعية.

ونصب التحالف المنظومة من الجيل الثالث باك 3 ليسيطر على مديرية المخا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحسب المصدر فقد نجحت الطائرة والصاروخ في إصابة الهدف.