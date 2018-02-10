"سانا": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق

© Sputnik. Alexander Kovalev الصور الأولى لحطام الطائرة الإسرائيلية بعد إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية

كما و أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لاعتداء إسرائيلي جديد في ريف دمشق.

فيما أكدت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن تصدي المضادات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جديد.

هذا و كانت الدفاعات الجوية السورية قد أسقطت اليوم السبت مقاتلة إسرئيلية من نوع "F-16"، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي،عن تحطم مقاتلة إسرائيلية، شمال البلاد.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه تم إخلاء مقاتلة من طراز "16-F" داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتابع " يتم إخلاء مقاتلة "F-16" من قبل طيارين اثنين داخل الأراضي الإسرائيلية. الطياران بخير وبصحة جيدة. لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية".