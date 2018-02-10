الحشد الشعبي يصد هجوما لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، التصدي لهجوم شنه تنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن "قوات اللواء الـ29 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر بتنظيم "داعش" الإجرامي في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية". بحسب "السومرية نيوز".

وأضاف البيان، أن "الهجوم مازال مستمراً".

وفي وقت سابق تعرضت قوات الحشد الشعبي في العراق لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي السورية، ما استدعى أرسال تعزيزات إلى الحدود السورية لدعم حرس الحدود.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، السبت (9 كانون الأول 2017)، السيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية.