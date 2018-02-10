وزير الإعلام السوري: قنواتنا تتعرض للتشويش والمختصون يعملون على إعادة الوضع لطبيعته

قال وزير الإعلام السوري عماد سارة، اليوم السبت 10 فبراير/ شباط، إن بعض القنوات والإذاعات السورية تتعرض للتشويش، مشيرا إلى أن المهندسين المختصين يعملون على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.