مقتل 9 وإصابة 16 من جماعة "أنصار الله" بسيطرة قوات الرئيس اليمني على مواقع بتعز

سقط 25 مسلحاً من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بين قتيل وجريح بسيطرة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف تقوده السعودية على موقع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في محافظة تعز جنوب غربي اليمن إن الجيش اليمني سيطر، اليوم السبت، على جبل رحنق في مديرية مقبنة غرب تعز، إثر معارك مع مسلحي (أنصار الله) أسفرت عن مقتل 9 منهم وإصابة 16 آخرين".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا مواقع للقوات الحكومية في محيط معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي بمديرية موزع، وقصفت بالمدفعية مواقع للجيش اليمني بمنطقة حِمْيَرْ والكدحة والضباب بتعز، مشيراً إلى أن الحوثيين نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع عسكرية لقوات الرئيس هادي في في منطقة مريس بمديرية قعطبة في محافظة الضالع وسط اليمن.

ووفقاً للمصدر، أسفرت العمليتان عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني وإعطاب مدرعة.