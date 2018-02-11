الجيش المصري يعلن مقتل 16 مسلحا خلال العمليات العسكرية في سيناء

أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً جديداً، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، بشأن العمليات العسكرية الجارية في شبه جزيرة سيناء.

© Sputnik. Andrey Chapligin الجيش المصري ينشر فيديو القضاء على عنصر إرهابي وتدمير مخزن عبوات ناسفة في سيناء

وقالت القوات المسلحة المصرية ، في بيانها الذي نقله التلفزيون المصري، إنها قضت على 16 "عنصرا تكفيريا" في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".

وقال البيان "القضاء على 16 عنصرا تكفيريا والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات وضبط 30 مشتبها بهم".

وبدأت العملية الشاملة "سيناء 2018" صباح يوم الجمعة الماضية قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين محافظة شمال سيناء.