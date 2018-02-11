ريتز كارلتون الرياض يفتح أبوابه أمام النزلاء

فتح فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد 11 فبرير/ شباط، أبوابه أمام النزلاء لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر، كان خلالها مقرا لاحتجاز عدد كبير من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال على خلفية تهم فساد.

وكالة "فرانس برس" قالت إن الفندق الشهير عاد للعمل بشكل طبيعي بعد أن كان مكان احتجاز الأمراء والوزراء في أكبر قضية لمكافحة الفساد الكسب غير المشروع في تاريخ المملكة الحديث.

وكان "الريتز كارلتون" قد أغلق منذ بدء التحقيقات في 4 نوفمبر/ تشرين الأول، في الحملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت "فرانس برس" أن موظفي الاستقبال بالفندق أكدوا، في اتصال هاتفي معها، أن الفندق أصبح مفتوحا للجمهور. في حين قال مصدر آخر أن الفندق أصبح خاليا من المحتجزين.

كما أشارت الوكالة إلى أن الفندق ذو الخمس نجوم، بني في الأساس لاستضافة نزلاء العائلة المالكة، مؤكدة أنه "أبعد ما يكون عن زنزانة السجن التقليدية، حيث يضم أجنحة مهيبة وممرات مزخرفة وتماثيل برونزية وثريات لامعة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهاء كل "المفاوضات والتسويات" مع جميع "نزلاء ريتز كارلتون"، في الوقت، الذي أكدت فيه إدارة الفندق الفخم الواقع في وسط العاصمة الرياض، إغلاق أبوابه استعدادا لاستقبال حجوزات العملاء، بدءا من منتصف الشهر الجاري.