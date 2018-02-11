ريتز كارلتون الرياض يفتح أبوابه أمام النزلاء

وكان "الريتز كارلتون" قد أغلق منذ بدء التحقيقات في 4 نوفمبر/ تشرين الأول، في الحملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت "فرانس برس" أن موظفي الاستقبال بالفندق أكدوا، في اتصال هاتفي معها، أن الفندق أصبح مفتوحا للجمهور. في حين قال مصدر آخر أن الفندق أصبح خاليا من المحتجزين.
كما أشارت الوكالة إلى أن الفندق ذو الخمس نجوم، بني في الأساس لاستضافة نزلاء العائلة المالكة، مؤكدة أنه "أبعد ما يكون عن زنزانة السجن التقليدية، حيث يضم أجنحة مهيبة وممرات مزخرفة وتماثيل برونزية وثريات لامعة.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهاء كل "المفاوضات والتسويات" مع جميع "نزلاء ريتز كارلتون"، في الوقت، الذي أكدت فيه إدارة الفندق الفخم الواقع في وسط العاصمة الرياض، إغلاق أبوابه استعدادا لاستقبال حجوزات العملاء، بدءا من منتصف الشهر الجاري.
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