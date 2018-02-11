"الحشد الشعبي" يواصل عمليات التفتيش عن خلايا "داعش" على الحدود العراقية السورية

باشرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عمليات تفتيش دورية على الحدود العراقية السورية، في إطار عمليات تعقب فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن "اللواء الأول، واللواء 31 واللواء 35 واللواء 28 واللواء 15 باشروا، اليوم، بعمليات تفتيش دورية بحثا عن خلايا من الدواعش على الحدود العراقية السورية".

وأضاف البيان أن "العمليات شملت تطهير مجمع الصكارة، ومنطقة عجيل الفضيلي".

يذكر أن وزير الداخلية السوري محمد الشعار التقى، الأربعاء الماضي، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لتنسيق الجهود لفتح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا عقب هزيمة "داعش" الإرهابي في سوريا، والذي يعد أحد أكبر التحديات الأمنية، بعد إعلان العراق انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتنتشر القوات العراقية غالبيتها من الحشد الشعبي بطول الشريط الحدودي العراقي مع سوريا، لمنع تسلل فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.