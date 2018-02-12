بدء اجتماع الخبراء في مؤتمر إعمار العراق بالكويت ودور مؤسسات التمويل موضوع النقاش

بدأ، اليوم الاثنين، اجتماع الخبراء في مؤتمر الكويت للمانحين لدعم إعادة إعمار العراق، بمناقشة دور مؤسسات التمويل في إعادة إعمار العراق، بمشاركة أمين عام مجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، ومدير عام الصندوق العربي للإنماء، عبد اللطيف الحمد.

الكويت — سبوتنيك. ودشن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي، مع بدء الفعاليات رسميا اليوم الاثنين.

ويترأس المؤتمر كل من الكويت، والعراق، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي. وينتظر مشاركة أكثر من 70 دولة في المؤتمر. وأعلن مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري أن أكثر من /250/ مؤسسة وشركة عالمية وعربية ستشارك في المؤتمر.

© Sputnik. Pavel Gerasimov الكويت تدشن مؤتمر إعادة إعمار العراق... وهذا برنامجه

وكان العراق قد أعلن عن أمله في جمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار، من خلال المؤتمر، وذلك لدعم القطاع السكني المتضرر بشكل كبير، وأيضاً قطاعات النفط، والاتصالات، والصناعات، والخدمات الأساسية.

وأعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن حجم الأضرار في المناطق التي حررتها القوات العراقية من تنظيم "داعش" قد بلغ نحو 55 ترليون دينار، أي ما يعادل 47 مليون دولار.

وكانت الحرب ضد "داعش" قد أدت إلى نزوح حوالي 5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، عاد منهم حوالي 3.2 مليون، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تحرير جميع الأراضي التي احتلها التنظيم منذ 2014 لإقامة ما يدعى بـ" الخلافة الإسلامية".