عسكري يمني: أسر عدد من جنود التحالف خلال مواجهات في الجوف

قال مصدر عسكري، من الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن الجيش واللجان الشعبية قاموا بعملية هجومية في الجبهة الشرقية الشمالية لمحافظة الجوف، في صحراء اليتمة، ونفذوا عملية اقتحام لمواقع التحالف في جبل حبش والمواقع المجاورة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين 12 فبراير/ شباط، أن مجموعة من الجيش تمكنت من الوصول إلى ثكنات التحالف في جبل حبش، والتحمت بشكل مباشر معهم، "وسرعان ما هربوا من مواقعهم، تاركين خلفهم السلاح والعتاد".

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن

وتابع المصدر:

حاولت قوات التحالف أن تسعف نفسها، من خلال إرسال تعزيزات إلى الجنود بواسطة طائرات حربية، ولكن هذه المحاولات لم تفلح في احتواء الإخفاق الذي يتكرر مع كل مواجهة.

ولفت المصدر العسكري، إلى أسر عدد من الجنود التابعين للتحالف، خلال المواجهات في اليتمة بالجوف، "فيما توارى عدد من الجنود السعوديين خوفاً من أن يقعوا في الأسر"، على حد قوله.

وأشار المصدر، إلى أن خسائر جيش التحالف في الجبهات الحدودية دفعت به إلى استقدام جنود جدد إلى ما وصفها بـ "محارق جديدة" بهدف تخفيف الضغط على أفراده الذين "لم يتمالكوا أنفسهم أمام الجيش واللجان الشعبية".

وكان مصدر عسكري من القوات المسلحة التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أكد لـ"سبوتنيك" أن الجيش اليمني سيطر على تبة الشجرة والخلل في جبهة الأقروض على الطريق الرابط باتجاه مديرية دمنة خدير جنوب تعز، عقب مواجهات عنيفة مع مسلحي "أنصار الله"، خلفت قتلى وجرحى.