نائب رئيس جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية: زيارة عباس إلى موسكو استثنائية

وصف نائب رئيس جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية دكتور أسعد العويوي من رام الله خلال حديثه لـ"سبوتنيك" عبر برنامج "البعد الآخر"، زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو بالـ"استثنائية".

© Sputnik. Valeriy Melnikov فلسطين تطرق أبواب الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام

وقال العويوي لـ" سبوتنيك " "أقول إنها استثنائية نظرا لما تمر به القضية الفلسطينية بعد الموقف الأمريكي المنحاز كليا لدولة الاحتلال، ولكون روسيا تلعب دورا مهما في المنطقة، واستنادا على العلاقات القديمة بين الاتحاد الروسي سابقا وبين فلسطين والتي هي في تطور مستمر، وعلى الموقف الروسي الذي ينطلق دوما من الشرعية الدولية، والذي بدا واضحا في تعاظم دورها في الأزمة السورية".

وأشار العويوي أن الفرق بين روسيا وأمريكا فيما يتعلق بقضية القدس، هو فرض أمريكا لأجنداتها على القضية الفلسطينية وتدميرها.

وأكد العويوي أن بإمكان روسيا الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، حتى لو حاولت الولايات المتحدة عرقلة ذلك، فالموقف الروسي بجانب الموقف الأوروبي واضح، ولكن الإرادة الفلسطينية هي التي ستقرر نجاح هذا الطريق من عدمه.

ومن جانبه قال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف: "موقف موسكو من القضية الفلسطينية الإسرائيلية — بعد رفض فلسطين للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل — هو تنشيط الرباعية الدولية، فهناك حاجة الآن لمشاركة كل الأطراف المعنية بهذه القضية، وعدم الاعتماد على طرف واحد".

وأشار أونتيكوف إلى أن موسكو متمسكة بهذا الحل، وتدعو من خلاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إجراء مفاوضات ثنائية في موسكو.

وشدد أونتيكوف على أن الموقف الأمريكي يقف عائقا أمام ذلك بالتصعيد المستمر، وعليه فالقضية في حاجة إلى المزيد من الوقت.