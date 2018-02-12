ضابط يمني: أسر 21 ومقتل العشرات من قوات التحالف في الجوف

قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن ما نشره إعلام التحالف حول مقتل العشرات من جنودنا، يهدف للتغطية على فشل عملياته العسكرية في كل الجبهات، وكذا الإخفاق في تحقيق أي تقدم على الأرض.

© REUTERS/ HANDOUT عسكري يمني: مقتل عدد من قادة التحالف بمعارك في البيضاء وأضاف راشد، في اتصال مع " سبوتنيك " اليوم الإثنين، أن ما يدعيه إعلام التحالف منذ بداية الحرب إلى اليوم، وزعمهم قتل العشرات في الجوف، ليس إلا من باب الرد على ما تلقاه جنودهم في الجوف من خسائر مادية ومعنوية كبيرة رغم الغطاء الجوي المكثف.





وأوضح نائب المتحدث العسكري، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تنفذ عملية عسكرية واسعة بمديرية خب الشعف بالجوف.





وسيطرت على وادي سلبة وجبل حبش الاستراتيجي والتلال المجاورة له وجبال كهال ووادي القعيف وجبال حمر الصيد وجبال حمر الذياب وجبال تواثنة.





وتابع راشد، "كما تمكنت القوات من إحراق 11 آلية للتحالف وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم بينهم قيادات وأسر أكثر من 21 واغتنام أسلحة عديدة تزامنا مع 12 غارة جوية علی المنطقة".





وأشار نائب المتحدث العسكري، أن الجنود الذين تم أسرهم شرحوا لنا كيف تم الزج بهم في هذه المعركة.





وأكد راشد، نحن لا يهمنا ما يقوله إعلام التحالف لأن هذه نتيجة طبيعية لمن يتلقى صفعات وعدد من الهزائم لمحاولة استعادة المعنويات لدى مؤيديه وجمهوره المتلقي للتغطية على الفشل وحالة الارتباك.





شن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما وقصفا صاروخيا اليوم الإثنين على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.





يذكر أن السعودية تقود تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.