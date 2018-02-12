إسرائيل تعتقل مواطنا لبنانيا اجتاز الحدود

اعتقل الجيش الإسرائيلي أحد المواطنين اللبنانيين بعد اجتيازه حدود إسرائيل مع لبنان.

رام الله — سبوتنيك . قال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف بعد التحقيق مع المواطن اللبناني أنه أرسل من قبل "حزب الله" لفحص إمكانية الدخول إلى إسرائيل والخروج منها عبر الحدود.

وأعلن الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان أن قوة عسكرية قبضت على مواطن لبناني، لأنه اجتاز الحدود مع إسرائيل، يعاني من مشاكل نفسية.

وكانت القوات الإسرائيلية تراقب المواطن، حتى إلقاء القبض عليه، حسب أدرعي.