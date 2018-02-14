أمير الكويت يعلن تخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، دعم العراق بملياري دولار، مليار منها كقروض، والآخر مخصص للاستثمار.

© AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali العبادي: يوجد 5 ملايين نازح في العراق تمكنت الحكومة من إعادة نصفهم إلى مناطقهم

وهنأ أمير الكويت، في كلمته ضمن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت على الانتصارات التي حققها، وشدد على أن حجم الحشد الدولي الواسع على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص إنما يمثل "اعترافا من العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهته للإرهاب وسعيا من المجتمع الدولي لمكافئته على تلك المواجهة"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"

كما أكد على أن "حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات لتطهير التراب العراقي، يتوجب اليوم الشروع في إعادة إعمار شامل لما تم تدميره من بنية تحتية ومرافق الحياة الأخرى، وهو عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده".

وكان مسؤولون عراقيون قالوا، الاثنين الماضي، إن إعادة إعمار العراق بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم "داعش" ستكلف 88.2 مليار دولار مع إعطاء الإسكان أولوية عاجلة بشكل خاص.