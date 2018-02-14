رئيس الصليب الأحمر الدولي: ليبيا تعاني أعلى نسب نزوح داخلي في المنطقة

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، إن ليبيا يوجد بها أعلى نسبة نزوح داخلي في المنطقة.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يفاجئ الجميع بما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك . وأشار بيتر مورير، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه سوف يزور عدد من السجون الليبية في مختلف المناطق.

وقال بيتر مورير إن هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب الليبي، وزيارته إلى السجون لمعرفة مصير المختفين قصرا.

وتسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتطوير الطب الشرعي في ليبيا.

وأكد بيتر مورير أنه يعمل على اتصالات دولية مع مانحين لزيادة المساعدة للمهاجرين العالقين في ليبيا.

وقال بيتر:"نسعى لحشد اهتمام دولي أكبر بالملف الليبي".