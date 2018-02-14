رسميا... استقالة محافظ البنك المركزي التونسي

أبلغ محافظ البنك المركزي التونسي تليفزيون الدولة أنه استقال رسميا.

© Sputnik. Mustafa Alkilani السياحة البريطانية تعود إلى تونس بعد توقف دام 3 سنوات

أعلن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي استقالته الرسمية اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط.

وتحدث الشاذلي على شاشات التليفزيون الرسمية وأكد استقالته، حسب رويترز.

وقد طلب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، من الشاذلي سابقا التنحي عن منصبه.