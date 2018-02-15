غارات مكثفة للتحالف العربي على 4 محافظات يمنية

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء، غارات مكثفة على أربع محافظات يمنية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـوكالة "سبوتنيك"، إن طيران التحالف قصف بـ 27 غارة مديريتي ميدي وحرض التابعتين لمحافظة حجة شمال غربي اليمن، والمحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وأضاف، أن طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة المجيلس في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة غرب اليمن.

كما استهدف طيران التحالف بغارة الدوار الجنوبي في مدينة الحديدة، وقصف بسلسلة غارات مديريتي الجراحي وجبل راس، مشيراً إلى أن التحالف قصف بـ 5 غارات منطقة مندبة في مديرية باقم في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

في الأثناء، نفذ التحالف 5 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية نهم شرق صنعاء.

وبشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله: إن وحدة القناصة في الجماعة قتلت جندياً في الجيش السعودي في تبة الخزان بقرى قوى في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وأشار إلى أن مدفعية "أنصار الله" قصفت مواقع للجيش السعودي في المسيال والجمارك والشبكة وقلل الشيباني وتبة القناصين ومنفذ علب في قطاع عسير، لافتا إلى أن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في معسكر عاكفة بقطاع نجران.